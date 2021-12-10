***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 16:14
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimizin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Güdül ilçesine CNG yöntemiyle 09.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 5,7 milyon TL'lik yatırım yapılarak, 25,5 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgemizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 21'e çıkmıştır. Kalan son ilçe olan Çamlıdere'ye doğal gaz arzı için yatırım faaliyetleri devam etmekte olup, 15 Aralık 2021'de doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982690
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