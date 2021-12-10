***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Güdül ilçesine CNG yöntemiyle 09.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 5,7 milyon TL'lik yatırım yapılarak, 25,5 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgemizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 21'e çıkmıştır. Kalan son ilçe olan Çamlıdere'ye doğal gaz arzı için yatırım faaliyetleri devam etmekte olup, 15 Aralık 2021'de doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982690BIST