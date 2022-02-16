***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.02.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor değerlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği(Kurumsal Yönetim Tebliği) çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi tarafından üyelik aday teklifleri değerlendirilerek 09.02.2022 tarihli komite raporu ile Yönetim Kurulu'na sunulan adaylar arasında halihazırda Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Celal ALTUNKAYNAK ve İlhami Özşahin'in bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarının kabul edilerek söz konusu Aday Gösterme Komitesi Raporunun onaylanmasına, 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi'nin Celal ALTUNKAYNAK, İlhami ÖZŞAHİN' den oluşmasına, seçilmesi gereken üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının bilahare belirlenmesine, söz konusu listenin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002072BIST