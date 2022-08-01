***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.04.2022 tarihli açıklamamızda kamuoyuna duyurulduğu üzere yaklaşık iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının tamamının alımı için, Şirketimiz payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte müştereken teklif verilmesine karar verilmiş ve satın alma teklifi 22.04.2022 tarihinde gönderilmiştir.Yapılan görüşmeler sırasında Akkök Holding payını satmaktan vazgeçmiş ve görüşmelere %50 oranındaki payını satmak isteyen CEZ Group ile devam edilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihli kararı ile CEZ Group'un AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ndeki %50'lik payının, Şirketimiz payı hisse satış sözleşmesinden sonra belirlenmek üzere, Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte satın alınmasına karar verilmiş ve hisse satış sözleşmesi 29.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.Şirketimiz payı belirlendiğinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050134BIST