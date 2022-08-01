***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 09:00
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.04.2022 tarihli açıklamamızda kamuoyuna duyurulduğu üzere yaklaşık iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının tamamının alımı için, Şirketimiz payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte müştereken teklif verilmesine karar verilmiş ve satın alma teklifi 22.04.2022 tarihinde gönderilmiştir.
Yapılan görüşmeler sırasında Akkök Holding payını satmaktan vazgeçmiş ve görüşmelere %50 oranındaki payını satmak isteyen CEZ Group ile devam edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihli kararı ile CEZ Group'un AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ndeki %50'lik payının, Şirketimiz payı hisse satış sözleşmesinden sonra belirlenmek üzere, Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte satın alınmasına karar verilmiş ve hisse satış sözleşmesi 29.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Şirketimiz payı belirlendiğinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050134
BIST
12:142.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 41,45
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
12:1417,9552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:1418,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1079
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:141.018,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.018,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:12
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|38.757.477
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.423.681
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.834.040
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,31
|33.413.770
|% 9,13
|
|IMASM
|70,05
|14.531.748
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|77.604.837
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,10
|16.373.280
|% -8,47
|
|KZBGY
|65,50
|66.396.302
|% -7,55
|
|SISE
|22,90
|1.494.378.202
|% 4,95
|
|THYAO
|50,95
|1.060.969.985
|% 1,09
|
|SASA
|45,86
|966.269.502
|% 3,10
|
|TUPRS
|272,90
|575.026.474
|% 1,68
|
|EREGL
|27,98
|555.534.839
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,08
|378.476.226
|% -0,32
|
|ODAS
|3,88
|425.844.521
|% 4,02
|
|SISE
|22,90
|1.494.378.202
|% 4,95
|
|YKBNK
|4,76
|305.141.786
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,74
|109.162.761
|% 1,75
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9434
|17,9529
|% 0,22
|
|Euro
|18,4092
|18,4269
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,9075
|22,0174
|% 0,74
|
|Frank
|18,8280
|18,9414
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,21
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,47
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.872
|22,00
|
|Tam
|6.801
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.314
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,64
|