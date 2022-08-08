***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSendikalı çalışanlarımızın üyesi bulunduğu Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında sürdürülen 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053084BIST