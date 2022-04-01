***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2022 18:14
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini müteakiben Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Denetim Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye), Prof. Dr. Asuman TURANBOY (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Sn. Prof. Dr. Asuman TURANBOY (Başkan), Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Üye), Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye), Sn. Seçil HIZLI (Üye)
Aday Gösterme Komitesi Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan), Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Üye), Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Sn. Prof. Dr. Asuman TURANBOY (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye), Sn. İsmail KAZANÇ (Üye)
Ücret Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye),Sn. Prof. Dr. Asuman TURANBOY (Üye)
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015163
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