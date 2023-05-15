***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2023Tescil Tarihi12.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.05.2023-10830AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2023 Tarih ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu KararındaTürk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 31.03.2023 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ilişkin olarak 28.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 12.05.2023 tarih ve 10830 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirKamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151260BIST