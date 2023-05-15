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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.05.2023 11:43
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlen


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
12.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.05.2023-10830
Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2023 Tarih ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararında
  
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 31.03.2023 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ilişkin olarak 28.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 12.05.2023 tarih ve 10830 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
  
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151260


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Cumhuriyet 9.358 9.499 -604,00  
Tam 9.269 9.546 -483,82  
Yarım 4.584 4.680 -184,00  
Çeyrek 2.285 2.340 -85,00  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,04  
Gümüş Gr. 15,18 15,20 0,11  
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