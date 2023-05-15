***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2023 11:43
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
12.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.05.2023-10830
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 Tarih ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararında
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 31.03.2023 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ilişkin olarak 28.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 12.05.2023 tarih ve 10830 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151260
BIST
14:044.675
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -121,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0419,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1288
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6928
En Düşük
19,3896
14:0421,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,2123
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:041.272,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.272,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:02
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|DAGHL
|15,77
|39.705.506
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|253.937.497
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.035.748
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.500.951
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.351.920
|% -9,97
|
|TBORG
|31,60
|3.370.898
|% -9,97
|
|THYAO
|134,90
|4.490.753.139
|% 1,73
|
|EREGL
|31,38
|2.111.218.989
|% 1,88
|
|GARAN
|29,80
|1.951.500.951
|% -9,97
|
|ASELS
|43,58
|1.634.173.529
|% 5,62
|
|SAHOL
|39,08
|1.554.800.565
|% -7,66
|
|EKGYO
|6,30
|1.372.807.015
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,23
|1.416.667.718
|% 5,73
|
|KOZAL
|18,05
|1.449.417.898
|% 6,93
|
|DOHOL
|8,03
|642.159.102
|% -9,27
|
|EREGL
|31,38
|2.111.218.989
|% 1,88
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6452
|19,6749
|% 0,57
|
|Euro
|21,3801
|21,4479
|% 0,98
|
|Sterlin
|24,5071
|24,6300
|% 0,96
|
|Frank
|21,8473
|21,9789
|% 0,65
|
|Riyal
|5,2252
|5,2515
|% 0,46
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,31
|
|Cumhuriyet
|9.358
|9.499
|-604,00
|
|Tam
|9.269
|9.546
|-483,82
|
|Yarım
|4.584
|4.680
|-184,00
|
|Çeyrek
|2.285
|2.340
|-85,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|0,11
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,23
|