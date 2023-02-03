***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.02.2023 18:31
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)
Değerleme Raporunun İçeriği
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in imtiyaz hakkının gerçeğe uygun değer aralığının tahmin edilmesi amacıyla düzenlenmiş olan değerleme çalışmasıdır.
Rapor Tarihi
03.02.2023
Açıklamalar
Şirketimize yönelik imtiyaz değerleme çalışmasını içeren DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109538
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1452
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.130,58
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -24,96
|Açılış
|: 1.130,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8170
|18,8238
|% 0,13
|
|Euro
|20,3854
|20,3962
|% -0,71
|
|Sterlin
|22,6627
|22,7764
|% -1,18
|
|Frank
|20,2844
|20,4066
|% -1,03
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-45,96
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-25,73
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.711
|7.794
|-67,00
|
|Yarım
|3.767
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,61
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|-0,93
|