***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
23.08.2023 18:12
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128,1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188776
BIST
'
17:157.640
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 37,46
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1525,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -1,4358
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1528,0750
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -1,4513
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:151.587,97
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -86,26
|Açılış
|: 1.587,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GARAN
|54,45
|6.574.494.393
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,30
|2.526.198.563
|% -11,19
|
|PCILT
|31,32
|337.130.371
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.967.612
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.308.302
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.076.030
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|THYAO
|237,00
|12.302.165.166
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|KLSER
|115,20
|10.432.977.239
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|EKGYO
|8,59
|5.009.972.595
|% -4,34
|
|SKBNK
|4,17
|2.107.391.968
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7133
|25,7535
|% -5,28
|
|Euro
|27,8673
|28,0750
|% -4,92
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN