***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11382 sayılı Kararı ile 2022-2026 Tarife Döneminde gerçekleştirilmek üzere Şirketimiz için belirlenmiş olan yatırım tavanı kapsamında yapılacak yatırımlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından genel teşvik uygulaması kapsamında KDV istisnası desteği içeren 16.12.2022 tarihli 545569 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Söz konusu belge kapsamında lisans bölgemizdeki ilçelerde 6.183.163.273 TL tutarında genişleme ve yenileme yatırımı yapılacak olup, 200 bin yeni abone için ilave kapasite sağlanmış olacaktır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088455BIST