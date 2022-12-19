***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 17:16
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11382 sayılı Kararı ile 2022-2026 Tarife Döneminde gerçekleştirilmek üzere Şirketimiz için belirlenmiş olan yatırım tavanı kapsamında yapılacak yatırımlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından genel teşvik uygulaması kapsamında KDV istisnası desteği içeren 16.12.2022 tarihli 545569 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Söz konusu belge kapsamında lisans bölgemizdeki ilçelerde 6.183.163.273 TL tutarında genişleme ve yenileme yatırımı yapılacak olup, 200 bin yeni abone için ilave kapasite sağlanmış olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088455
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
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|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0330
|Açılış
|: 19,9000
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|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.072,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.072,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6427
|18,6502
|% -0,01
|
|Euro
|19,7891
|19,8082
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6167
|22,7301
|% 0,01
|
|Frank
|19,9749
|20,0952
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.235
|7.295
|37,00
|
|Yarım
|3.504
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
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17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
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17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
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17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem