***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Endeks Direktörlüğü'nün talebine istinaden 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Şirketimiz ortaklarına yapılan kar payı avansı dahil, temettü ödemelerinin tutar ve ödenme tarihlerinin açıklanması gereği hasıl olmuştur.Kar payı avansı dahil, Şirketimizce yapılan temettü ödemelerinin tarih ve tutarları ekte sunulmuştur.Konuyla ilgili genel kurul belgelerine ve Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikasına şirketimiz web sayfası https://www.baskentdogalgaz.com.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091586BIST