***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:19
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Endeks Direktörlüğü'nün talebine istinaden 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Şirketimiz ortaklarına yapılan kar payı avansı dahil, temettü ödemelerinin tutar ve ödenme tarihlerinin açıklanması gereği hasıl olmuştur.
Kar payı avansı dahil, Şirketimizce yapılan temettü ödemelerinin tarih ve tutarları ekte sunulmuştur.
Konuyla ilgili genel kurul belgelerine ve Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikasına şirketimiz web sayfası https://www.baskentdogalgaz.com.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091586
BIST
18:055.509
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.038.062
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.184.369.531
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.899.333
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.537.408.714
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7057
|18,7219
|% 0,09
|
|Euro
|19,9651
|19,9827
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5163
|22,6292
|% 0,05
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9638
|4,9886
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
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