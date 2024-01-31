***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 10:45
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2024 tarih 2024 /02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereğince Şirketimizin portföyünde değerleme yapılması gereken her bir varlık için ve Şirketimiz portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirebilecek varlıklar için değerleme hizmeti alınmak üzere Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin değerleme şirketi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244166
BIST
'
12:378.487
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 12,95
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:3730,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0079
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:3732,9050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0340
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:371.990,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.990,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VRGYO
|39,38
|176.312.017
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|38.858.561
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.681.083
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|106.867.468
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.617.167
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.266.938
|% -9,95
|
|LINK
|333,50
|255.592.762
|% -6,19
|
|MACKO
|84,45
|39.317.521
|% -4,47
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,75
|2.820.692.758
|% -0,46
|
|BINHO
|558,50
|1.998.259.349
|% 6,18
|
|CATES
|84,30
|1.804.634.230
|% -4,20
|
|MIATK
|43,28
|1.694.442.773
|% 3,49
|
|EREGL
|43,46
|1.601.849.621
|% 0,28
|
|EKGYO
|10,00
|1.186.999.891
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,67
|302.756.670
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,57
|92.013.861
|% 1,29
|
|PETKM
|22,02
|1.039.154.134
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.177.543.765
|% -1,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3514
|30,3578
|% 0,02
|
|Euro
|32,9001
|32,9153
|% -0,07
|
|Sterlin
|38,3868
|38,5794
|% -0,06
|
|Frank
|35,0691
|35,2804
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0745
|8,1150
|% 0,07
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|925,92
|928,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,94
|985,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,24
|2.039,62
|% 0,66
|