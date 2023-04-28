***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini müteakiben Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:Denetim Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye), Prof. Dr. D.Ali ALP (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi Sn. Prof. Dr. D.Ali ALP (Başkan), Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Üye), Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye), Sn. Seçil HIZLI (Üye)Aday Gösterme Komitesi Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan), Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Üye), Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi Sn. Prof. Dr. D.Ali ALP (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye), Sn. İsmail KAZANÇ (Üye)Ücret Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye),Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143205BIST