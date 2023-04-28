***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2023 18:18
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini müteakiben Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Denetim Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye), Prof. Dr. D.Ali ALP (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Sn. Prof. Dr. D.Ali ALP (Başkan), Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Üye), Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye), Sn. Seçil HIZLI (Üye)
Aday Gösterme Komitesi Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan), Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Üye), Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Sn. Prof. Dr. D.Ali ALP (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye), Sn. İsmail KAZANÇ (Üye)
Ücret Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye),Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143205
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
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|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
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|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
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|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
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|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
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|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
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|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
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|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
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|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
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|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
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|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
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|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
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|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4357
|19,4510
|% 0,14
|
|Euro
|21,4906
|21,5234
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,3910
|24,5134
|% 0,69
|
|Frank
|21,7541
|21,8852
|% 0,49
|
|Riyal
|5,1703
|5,1963
|% 0,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,98
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.118
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.450
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,10
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|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,05
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|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,86
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Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
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17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
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17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
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17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem