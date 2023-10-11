***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.10.2023 09:10
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,45 TL Teorik Fiyat: 23,57 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204016
BIST
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12:478.415
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -27,87
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:4727,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:4729,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0035
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:471.667,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.667,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ACSEL
|117,70
|74.345.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,66
|85.080.116
|% -9,26
|
|ULAS
|18,70
|6.417.114
|% -8,96
|
|IHAAS
|20,38
|300.806.013
|% -8,69
|
|ARENA
|30,32
|107.204.611
|% -6,88
|
|THYAO
|232,10
|2.809.028.510
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|PETKM
|24,44
|2.382.484.287
|% -0,81
|
|ISCTR
|25,56
|2.254.027.099
|% 2,98
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|ZOREN
|6,30
|1.093.310.789
|% -1,41
|
|ODAS
|13,99
|1.800.900.414
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,27
|961.241.512
|% -1,55
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7320
|27,7384
|% 0,08
|
|Euro
|29,4269
|29,4368
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,9551
|34,1253
|% 0,03
|
|Frank
|30,5987
|30,7830
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3718
|7,4087
|% 0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,28
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.337
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,31
|