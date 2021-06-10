***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BASGZ]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBaşkent Doğalgaz GMYO payları, 11/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 700.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBASKENT DOGALGAZ GMYO XUTUM 11/06/2021BASKENT DOGALGAZ GMYO XTUMY 11/06/2021BASKENT DOGALGAZ GMYO XHARZ 11/06/2021BASKENT DOGALGAZ GMYO XYLDZ 11/06/2021BASKENT DOGALGAZ GMYO XUMAL 11/06/2021BASKENT DOGALGAZ GMYO XGMYO 11/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941758BIST