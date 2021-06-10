***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
10.06.2021 16:48
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz GMYO payları, 11/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 700.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BASKENT DOGALGAZ GMYO XUTUM 11/06/2021
BASKENT DOGALGAZ GMYO XTUMY 11/06/2021
BASKENT DOGALGAZ GMYO XHARZ 11/06/2021
BASKENT DOGALGAZ GMYO XYLDZ 11/06/2021
BASKENT DOGALGAZ GMYO XUMAL 11/06/2021
BASKENT DOGALGAZ GMYO XGMYO 11/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941758
BIST
16:431.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:438,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1054
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:4310,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1155
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:43516,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,70
|Açılış
|: 516,78
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:43
|GSDDE
|6,71
|3.892.008
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|430.757.753
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.799.824
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.680.599
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.682.310
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.255.553
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.478.091
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|27.789.220
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,90
|1.918.607.041
|% 2,71
|
|GARAN
|8,47
|1.256.061.078
|% 1,32
|
|THYAO
|14,52
|951.888.742
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,14
|598.034.586
|% 4,90
|
|KOZAA
|16,44
|481.174.162
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,14
|598.034.586
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,29
|472.982.066
|% 0,88
|
|GARAN
|8,47
|1.256.061.078
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.557.407
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,27
|115.610.656
|% 2,42
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4810
|8,4845
|% -1,23
|
|Euro
|10,3454
|10,3515
|% -1,10
|
|Sterlin
|11,9994
|12,0596
|% -0,73
|
|Frank
|9,4491
|9,5060
|% -1,06
|
|Riyal
|2,2613
|2,2727
|% -0,97
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,15
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.413
|3.465
|-42,00
|
|Tam
|3.397
|3.482
|-42,25
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-20,44
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,56
|
Seans Raporu
16:43
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16:53MZHLD
Yüzde 9.97 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 529 adet işlem
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16:51XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 12, 770.00 milyon TL de
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.66 ) 1, 280
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, BOBET, FENER, EMKEL, INTEM
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATATP, EPLAS, YESIL, MERIT, METUR