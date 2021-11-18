***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 10:13
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978419
BIST
10:191.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:1910,7371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1044
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:1912,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1369
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:19644,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 6,37
|Açılış
|: 644,08
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:19
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|DITAS
|22,62
|9.943.287
|% 8,54
|
|PRKAB
|44,04
|52.489.713
|% 8,21
|
|TETMT
|185,00
|1.206.681
|% 6,81
|
|ULAS
|3,97
|2.390.972
|% 6,72
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,97
|791.484
|% -4,50
|
|GMTAS
|2,50
|2.746.126
|% -4,21
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|BALAT
|8,00
|37.272
|% -3,03
|
|PETKM
|7,78
|219.755.049
|% 0,91
|
|SISE
|10,53
|174.162.992
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,70
|153.186.507
|% 0,13
|
|GARAN
|11,93
|114.773.597
|% 0,25
|
|BASGZ
|17,00
|108.717.420
|% -1,33
|
|ADESE
|1,06
|55.595.122
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,38
|107.479.795
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,16
|61.828.849
|% -0,92
|
|PETKM
|7,78
|219.755.049
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,70
|153.186.507
|% 0,13
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7247
|10,7371
|% 0,98
|
|Euro
|12,1581
|12,1805
|% 1,14
|
|Sterlin
|14,4501
|14,5226
|% 1,10
|
|Frank
|11,5161
|11,5855
|% 0,98
|
|Riyal
|2,8540
|2,8683
|% 1,06
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,46
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,17
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,62
|8,63
|0,06
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|-0,49
|