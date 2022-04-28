***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 16:09
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024804
BIST
17:102.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,67
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1014,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1015,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0343
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:10897,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 897,57
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:10
|SKBNK
|1,21
|245.401.902
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.506.540
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.747.057
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.034.150
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.150.455
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.574.950
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|47.263.361
|% -8,52
|
|DAGI
|3,35
|34.043.867
|% -6,42
|
|THYAO
|40,62
|5.820.497.844
|% 0,30
|
|GARAN
|14,99
|2.086.650.234
|% 0,13
|
|AKBNK
|9,03
|1.473.870.151
|% -1,31
|
|EREGL
|33,50
|1.345.183.318
|% -2,45
|
|SISE
|17,82
|1.324.171.442
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|509.629.989
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,68
|950.724.314
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,92
|1.255.458.121
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.401.902
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.473.870.151
|% -1,31
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7812
|14,8040
|% -0,03
|
|Euro
|15,5754
|15,5922
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,3164
|18,4083
|% -1,10
|
|Frank
|15,1379
|15,2291
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9286
|3,9483
|% -0,18
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|2,30
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.973
|6.063
|-31,00
|
|Tam
|5.960
|6.108
|-18,73
|
|Yarım
|2.881
|2.955
|-9,07
|
|Çeyrek
|1.445
|1.477
|-4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,05
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 266, 242 adet işlem
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17:24KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 111, 269 adet işlem
-
17:23BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 906, 069 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 31, 760.00 milyon TL de
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17:21DAGI
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 671 adet işlem