***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:21
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040061
BIST
17:342.433
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -57,04
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.425
17:3416,6423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0399
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:3417,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1112
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:34971,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,47
|Açılış
|: 971,63
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:34
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.771.477
|% 9,98
|
|RTALB
|6,79
|70.681.287
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|447.231.862
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,94
|57.523.137
|% 9,16
|
|MAKIM
|16,94
|442.891.475
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.272.620
|% -9,94
|
|LIDFA
|12,61
|75.378.507
|% -9,93
|
|YEOTK
|58,90
|80.013.193
|% -9,24
|
|SEKUR
|14,00
|44.888.500
|% -7,71
|
|THYAO
|47,06
|4.354.555.931
|% -2,04
|
|SISE
|21,04
|1.693.305.811
|% -1,77
|
|EREGL
|26,94
|1.443.070.789
|% -2,25
|
|ASELS
|22,82
|1.226.381.094
|% -1,64
|
|AKBNK
|8,15
|1.062.001.909
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,56
|518.303.073
|% -2,29
|
|ODAS
|2,95
|547.921.809
|% -3,28
|
|YKBNK
|4,35
|806.185.929
|% -2,68
|
|TSKB
|2,04
|323.726.816
|% -1,45
|
|AKBNK
|8,15
|1.062.001.909
|% -1,93
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6314
|16,6423
|% -0,24
|
|Euro
|17,4240
|17,4420
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,0929
|20,1936
|% -0,84
|
|Frank
|17,3808
|17,4855
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4202
|4,4424
|% -0,24
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,72
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.500
|6.595
|-42,00
|
|Yarım
|3.181
|3.225
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,06
|
Seans Raporu
17:34
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17:48EGEEN
Yüzde -7.31 oranında düşüşle 2, 317.70 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 222 adet işlem
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17:47LIDFA
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 822, 162 adet işlem
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KCHOL
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, GUBRF, TUPRS
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 71 kaybederek (% -2.38 ) 2, 166