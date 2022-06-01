***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
01.06.2022 15:39
***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. 31.05.2022 tarihli KAP açıklamasının ekinde yer alan rapordan farklı olarak "31 Mart 2022 finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmediğine" dair ifade eklenmesi sebebiyle rapor güncellenmiş ve tekrar ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033887
BIST
17:542.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,06
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5416,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0126
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5417,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0393
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:54971,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 971,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:54
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.569.173
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|44.130.952
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.511.696
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.137.146
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|26.046.962
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,17
|2.529.246
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|75.184.898
|% -5,88
|
|THYAO
|49,48
|3.719.467.968
|% -0,84
|
|SASA
|37,74
|2.029.982.344
|% 3,45
|
|GARAN
|15,02
|1.891.064.897
|% 3,23
|
|KRDMD
|14,95
|1.747.147.621
|% 1,70
|
|SISE
|20,92
|1.681.090.373
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,81
|1.095.026.952
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,73
|1.389.101.198
|% 2,60
|
|DOHOL
|3,99
|1.116.273.820
|% -0,50
|
|KARSN
|7,28
|1.376.898.575
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,44
|1.525.231.243
|% 0,96
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4046
|16,4080
|% 0,08
|
|Euro
|17,5452
|17,5824
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,4382
|20,5407
|% -0,86
|
|Frank
|16,9546
|17,0568
|% -0,43
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% -0,02
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,61
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,12
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,93
|
Seans Raporu
17:54
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17:59AKSEN
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17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL