***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 13:13
***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BASGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde 9,72 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 11.06.2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 10.07.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950235
BIST
14:291.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:298,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:2910,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0511
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:29500,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 500,74
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:27
|VBTYZ
|13,72
|45.185.023
|% 9,94
|
|BMSCH
|6,29
|70.656.289
|% 6,07
|
|CANTE
|10,88
|33.167.601
|% 3,03
|
|KRVGD
|16,46
|25.566.717
|% 2,11
|
|BIOEN
|28,48
|78.232.777
|% 1,71
|
|KGYO
|5,38
|9.127.590
|% -9,58
|
|NTGAZ
|8,08
|65.989.548
|% -4,15
|
|KTSKR
|16,62
|27.670.118
|% -3,60
|
|KONTR
|66,50
|16.946.449
|% -2,49
|
|ISKPL
|33,72
|11.553.378
|% -2,32
|
|BASGZ
|13,49
|68.913.433
|% -1,82
|
|VBTYZ
|13,72
|45.185.023
|% 9,94
|
|KTSKR
|16,62
|27.670.118
|% -3,60
|
|SELVA
|6,73
|16.196.045
|% 1,36
|
|EDATA
|6,79
|15.721.367
|% -1,88
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6355
|8,6383
|% -0,23
|
|Euro
|10,2136
|10,2426
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9383
|11,9982
|% -0,51
|
|Frank
|9,3963
|9,4529
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2977
|2,3093
|% -0,16
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,75
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-23,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-23,11
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,18
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|-1,09
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Seans Raporu
14:27
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