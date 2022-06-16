***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2022 17:05
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037732
BIST
17:412.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -48,00
|Açılış
|: 2.536
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|Önceki Kapanış
|: 2.531
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2.544
En Düşük
2.469
17:4117,3056
En Yüksek
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|: 0,39%
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|Açılış
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En Düşük
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17:4118,2201
En Yüksek
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|: 1,11%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,0300
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17:411.018,05
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|: 0,24%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.018,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
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1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:39
|SANEL
|6,16
|5.808.863
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.952.937
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|246.113.290
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.297.102
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.483.157
|% 9,89
|
|FONET
|13,38
|145.422.679
|% -9,78
|
|MEGAP
|5,93
|75.013.003
|% -8,35
|
|MEGAP
|5,93
|75.013.003
|% -8,35
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,08
|10.412.554
|% -6,08
|
|THYAO
|47,24
|4.631.243.841
|% -2,48
|
|SASA
|45,52
|2.973.581.611
|% 1,79
|
|EREGL
|29,26
|2.596.592.782
|% -2,34
|
|SISE
|21,14
|1.644.136.619
|% -3,03
|
|KRDMD
|13,01
|1.255.075.259
|% -1,44
|
|YKBNK
|4,66
|956.588.328
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|515.203.887
|% -1,92
|
|ODAS
|2,98
|505.049.831
|% 1,71
|
|DOHOL
|3,93
|644.020.074
|% -4,38
|
|ISCTR
|4,69
|740.687.744
|% -1,68
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3047
|17,3106
|% 0,42
|
|Euro
|18,1705
|18,2057
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,1579
|21,2640
|% 1,21
|
|Frank
|17,7878
|17,8950
|% 3,08
|
|Riyal
|4,5959
|4,6190
|% 0,42
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.755
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,49
|