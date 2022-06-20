***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2022 16:56
***BASGZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038277
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.024,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.024,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|294,90
|177.735.223
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.441
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|729.163
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.584.044
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.472.222
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.034.337
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.221.723
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.378.227.981
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.027.170.629
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.667.521.756
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.254.991.923
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|993.604.524
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|988.028.790
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|767.783.060
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|395.847.526
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3344
|17,3445
|% 0,11
|
|Euro
|18,2446
|18,2681
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,1603
|21,2665
|% 0,22
|
|Frank
|17,8392
|17,9467
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6041
|4,6272
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem