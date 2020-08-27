***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.08.2020 10:00
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020
Açıklamalar
Şirkete ait esas güncel sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
22 06/08/2020 07/08/2020 10133
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871362
BIST
10:181.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.106
10:187,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3423
10:188,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6852
10:18458,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,86
|Açılış
|: 458,89
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:18
|GYHOL
|24,20
|3.125.212
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.490.795
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,15
|8.342.154
|% 9,97
|
|CRFSA
|7,51
|1.895.381
|% 9,96
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|7,10
|604.740
|% -6,46
|
|MEPET
|3,51
|67.374
|% -5,14
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|DGGYO
|12,12
|1.574.484
|% -4,34
|
|GUSGR
|6,74
|191.826.673
|% 2,43
|
|SISE
|6,29
|122.075.370
|% 0,64
|
|GARAN
|6,96
|101.600.428
|% 0,87
|
|FENER
|24,04
|96.616.513
|% 4,34
|
|PETKM
|4,03
|61.709.454
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,74
|191.826.673
|% 2,43
|
|SISE
|6,29
|122.075.370
|% 0,64
|
|TSKB
|1,13
|19.984.714
|% 1,80
|
|PETKM
|4,03
|61.709.454
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|21.819.035
|% 0,69
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3409
|7,3468
|% -0,21
|
|Euro
|8,6836
|8,6928
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,6874
|9,7360
|% -0,13
|
|Frank
|8,0696
|8,1182
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -0,15
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-13,32
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,18
|46,18
|0,02
|
Seans Raporu
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