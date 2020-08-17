***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 10:39
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 17.08.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,
3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
17.07.2020 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 tarihinde, saat 14:00' de, Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve 55892504 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissenin karar yeter sayısı olan 12.000.000 adet, 12.000.000 TL nominal değerli hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantının TTK' nın 1527. Maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Turgut BAYRAK oy birliği ile seçildi.
2. 2020 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.'nin seçimi teklif edildi oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim kurulu komitelerinden Denetimden Sorumlu Komite'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Denetimden sorumlu komite başkanı: Asım TAKTAK
Denetimden sorumlu komite üyesi: Alper DURAZ
4.Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869303
BIST