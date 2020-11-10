***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2020 18:49
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.11.2020 (bugün) tarihinde yayınlanan Fon Kullanım Raporu revize edilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887848
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
18:058,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0908
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1146
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05493,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 10,40
|Açılış
|: 493,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1413
|8,1433
|% 1,13
|
|Euro
|9,6210
|9,6299
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,7705
|10,8245
|% 1,96
|
|Frank
|8,8877
|8,9412
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1678
|2,1786
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|17,02
|
|Altın Gr.
|493
|493
|9,94
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|0,54
|