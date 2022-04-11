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***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.04.2022 10:25
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PERİ GÜNEŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
FERHAT ÇİMAGİL MUHASEBE MÜDÜRÜ Muhasebeci
EMİRHAN GÜRDAL KİMYA MÜHENDİSİ Kimya Mühendisi
FATİH GÜL ÜRETİM-PLANLAMA SORUMLUSU Diğer




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019044


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BIST En Aktif Hisseler11:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANKO 11,39 10.326.000 % 9,94  
IHAAS 15,16 15.621.510 % 9,93  
KONKA 17,94 119.809.495 % 9,19  
MIPAZ 6,70 17.071.845 % 9,12  
DOHOL 3,88 541.224.448 % 8,38  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 14,7385 14,7421 % -0,01  
Euro 16,0893 16,0985 % 0,33  
Sterlin 19,1414 19,2374 % -0,10  
Frank 15,7008 15,7954 % -0,10  
Riyal 3,9182 3,9379 % -0,03  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 0,79  
Altın Gr. 922 922 -1,11  
Cumhuriyet 6.114 6.207 24,00  
Tam 6.086 6.237 43,82  
Yarım 2.942 3.017 21,19  
Çeyrek 1.475 1.508 10,60  
Gümüş.Ons 24,87 24,92 0,11  
Gümüş Gr. 11,76 11,77 0,01  
B. Petrol 101 101 -2,12  
Seans Raporu 11:03
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