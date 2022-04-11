***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.04.2022 10:25
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PERİ GÜNEŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
FERHAT ÇİMAGİL MUHASEBE MÜDÜRÜ Muhasebeci
EMİRHAN GÜRDAL KİMYA MÜHENDİSİ Kimya Mühendisi
FATİH GÜL ÜRETİM-PLANLAMA SORUMLUSU Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019044
BIST
11:032.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 27,28
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.422
En Düşük
2.401
11:0314,7421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 14,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:0316,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0526
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:03922,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 922,40
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:03
|SANKO
|11,39
|10.326.000
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.621.510
|% 9,93
|
|KONKA
|17,94
|119.809.495
|% 9,19
|
|MIPAZ
|6,70
|17.071.845
|% 9,12
|
|DOHOL
|3,88
|541.224.448
|% 8,38
|
|MARTI
|1,88
|64.186.220
|% -7,39
|
|ULUSE
|149,90
|9.186.719
|% -4,70
|
|CEOEM
|11,47
|11.672.625
|% -3,61
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|PSDTC
|28,46
|4.851.538
|% -2,47
|
|GARAN
|13,67
|1.569.649.107
|% 2,78
|
|YKBNK
|4,85
|900.240.587
|% 3,85
|
|THYAO
|35,50
|827.250.682
|% 0,51
|
|ASELS
|28,22
|771.204.220
|% 1,15
|
|AKBNK
|8,76
|699.420.372
|% 3,06
|
|YKBNK
|4,85
|900.240.587
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,68
|419.340.197
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,88
|541.224.448
|% 8,38
|
|TSKB
|1,65
|215.076.049
|% 3,77
|
|ODAS
|2,24
|257.234.106
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7385
|14,7421
|% -0,01
|
|Euro
|16,0893
|16,0985
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,1414
|19,2374
|% -0,10
|
|Frank
|15,7008
|15,7954
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9182
|3,9379
|% -0,03
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|0,79
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,12
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18ACSEL
Yüzde 6.98 oranında artışla 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 738, 208 adet işlem
-
11:17OYAKC
Yüzde 5.95 oranında artışla 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 265, 763 adet işlem
-
11:16TTKOM
Yüzde 4.31 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 689, 474 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 09 artarak (% 1.02 ) 2, 690
-
11:14XU100
Endeks 2, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 13, 902.00 milyon TL de