***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.06.2020 09:12
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş., BAYRK.E işlem koduyla 04/06/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,28 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848941
BIST
12:00109.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 401,25
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
12:006,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7735
En Düşük
6,7128
12:007,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:00370,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 370,85
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|139.613.723
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.913.304
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.772.738
|% -9,95
|
|THYAO
|12,68
|517.947.560
|% 1,20
|
|PETKM
|3,77
|480.116.222
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|408.896.261
|% -0,24
|
|ASELS
|31,46
|249.239.976
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,51
|232.131.095
|% 4,46
|
|PETKM
|3,77
|480.116.222
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,63
|187.987.969
|% -1,81
|
|TSKB
|1,16
|103.896.843
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,31
|107.446.887
|% 2,34
|
|GSRAY
|3,51
|232.131.095
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4412
|8,4835
|% -0,09
|
|Frank
|7,0104
|7,0527
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,78
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,80
|
|Tam
|2.479
|2.510
|13,20
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|