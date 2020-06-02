***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi01/06/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)9.250.000Baz Fiyat (TL)3,28İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih04/06/2020Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi28-29/05/2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 21/05/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 21.250.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payları 04/06/2020 tarihinden itibaren 3,28 TL/pay baz fiyat ve "BAYRK.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848611BIST