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***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

02.06.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
01/06/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
9.250.000
Baz Fiyat (TL)
3,28
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/06/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
28-29/05/2020
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 21/05/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret  A.Ş.'nin, 21.250.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payları 04/06/2020 tarihinden itibaren 3,28 TL/pay baz fiyat ve "BAYRK.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848611


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EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3957 8,4378 % -0,98  
Frank 6,9493 6,9911 % -1,53  
Riyal 1,7823 1,7912 % -1,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -14,20  
Altın Gr. 372 372 -8,61  
Cumhuriyet 2.413 2.453 -56,20  
Tam 2.484 2.516 -65,40  
Yarım 1.212 1.232 -32,10  
Çeyrek 606 616 -14,10  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,44  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,15  
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