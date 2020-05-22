***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu ve ekleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846718BIST