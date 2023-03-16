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BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2023 16:47
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nevzat Birkal 70 TRY 0,14
Cemalettin Turan 11750 TRY 23,50
Erdoğan Sağlam 11750 TRY 23,50
Haluk Erdem 11.429,99 TRY 22,86
Erdal Aslan 3750 TRY 7,5
Selçuk Şahin 3750 TRY 7,5
Taceddin Yazar 3750 TRY 7,5
Mehmet Emek Kurt 3750 TRY 7,5
Neslihan Uzun 0,01 TRY 0,00002
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ERDOĞAN SAĞLAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 23.5
HALUK ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.86
CEMALETTİN TURAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 23.5
TACEDDİN YAZAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 7.5
SELÇUK ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 7.5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125575


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TBORG 37,62 2.532.842 % 10,00  
BRKVY 27,06 41.475.107 % 10,00  
GOKNR 19,48 1.251.913.382 % 9,99  
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Riyal 5,0408 5,0661 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 -2,27  
Altın Gr. 1.172 1.172 0,72  
Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.878 7.974 9,00  
Yarım 3.862 3.902 4,00  
Çeyrek 1.931 1.951 2,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,49 -0,30  
Gümüş Gr. 13,17 13,18 -0,13  
B. Petrol 73,61 73,61 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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