BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nevzat Birkal 70 TRY 0,14Cemalettin Turan 11750 TRY 23,50Erdoğan Sağlam 11750 TRY 23,50Haluk Erdem 11.429,99 TRY 22,86Erdal Aslan 3750 TRY 7,5Selçuk Şahin 3750 TRY 7,5Taceddin Yazar 3750 TRY 7,5Mehmet Emek Kurt 3750 TRY 7,5Neslihan Uzun 0,01 TRY 0,00002TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ERDOĞAN SAĞLAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 23.5HALUK ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.86CEMALETTİN TURAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 23.5TACEDDİN YAZAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 7.5SELÇUK ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 7.5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125575BIST