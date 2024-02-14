***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.02.2024 17:17
***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 14/02/2024 14/02/2024 11022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249529
BIST
'
18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0550
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1030
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.965,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.965,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|660,00
|11.984.520
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|197.122.047
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|105.902.946
|% 10,00
|
|MERCN
|17,05
|82.357.620
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.042.322
|% 10,00
|
|TETMT
|6.302,50
|21.342.440
|% -7,32
|
|ERSU
|34,94
|43.423.989
|% -7,27
|
|SELGD
|48,70
|27.927.813
|% -7,06
|
|AYDEM
|28,22
|143.715.298
|% -5,87
|
|ICUGS
|15,35
|15.942.131
|% -4,95
|
|THYAO
|282,50
|12.192.665.613
|% 0,44
|
|GUBRF
|205,80
|11.919.098.676
|% 4,04
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|EREGL
|46,60
|6.248.361.741
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,60
|6.215.469.459
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,24
|2.209.768.498
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,40
|3.462.461.290
|% -2,89
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|QUAGR
|4,63
|974.693.996
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,88
|1.096.234.826
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7542
|30,7621
|% 0,18
|
|Euro
|32,9948
|33,0075
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,4943
|38,6873
|% -0,12
|
|Frank
|34,5504
|34,7586
|% 0,25
|
|Riyal
|8,1816
|8,2226
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,17
|22,21
|% 0,66
|
|Platin
|889,78
|891,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,66
|932,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,98
|1.987,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 98 artarak (% 0.82 ) 9, 624
-
17:58XU100
Endeks 9, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 119, 008.00 milyon TL de
-
17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem