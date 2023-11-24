***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
24.11.2023 18:55
***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
31.12.2020 ve 31.12.2021 bağımsız denetim raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219996
BIST
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18:057.960
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|ECZYT
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|GLBMD
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|FONET
|31,52
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|ATATP
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|RTALB
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|84.417.117
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|372,25
|1.408.822.526
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|DAPGM
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|494.297.529
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|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
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|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
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|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
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|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
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|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
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|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
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|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
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|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
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|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
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|ISCTR
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|3.600.512.886
|% 0,57
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|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
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|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8662
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|Euro
|31,6020
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|% 0,36
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|Sterlin
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|36,4604
|% 0,80
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|Frank
|32,6003
|32,7967
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|Riyal
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|7,7135
|% 0,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Platin
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|Paladyum
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