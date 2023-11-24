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***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

24.11.2023 18:56
***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

  30.06.2023 tarihli bağımsız denetim raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219999


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 324,50 566.185.454 % 10,00  
GLBMD 46,44 36.297.604 % 10,00  
FONET 31,52 247.102.442 % 9,98  
ATATP 106,30 416.634.928 % 9,98  
RTALB 13,90 84.417.117 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8679 28,8749 % 0,17  
Euro 31,5954 31,6044 % 0,33  
Sterlin 36,2775 36,4594 % 0,80  
Frank 32,6014 32,7978 % 0,49  
Riyal 7,6757 7,7142 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,31 24,33 % 0,66  
Platin 933,08 935,41 % 0,66  
Paladyum 1.072,53 1.076,35 % 0,66  
Brent Pet. 81,13 81,13 % 0,66  
Altın Ons 2.001,31 2.001,71 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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