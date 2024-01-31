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***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 10:08
***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 16.08.2023 İcrada Görevli Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 16.08.2023 İcrada Görevli Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
DERYA BALTALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 16.08.2023 İcrada Görevli Baltalı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı 1.29 A, C Bağımsız Üye Değil
MAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılbük GYO A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil
DENİZ BALTALI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Baltalı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
BAHATTİN IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Üye
ÖMER OKAN ÇAĞLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244090


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