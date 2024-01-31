***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BEGYO*** BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 16.08.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 16.08.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilDERYA BALTALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 16.08.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baltalı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı 1.29 A, C Bağımsız Üye DeğilMAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılbük GYO A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye DeğilDENİZ BALTALI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Baltalı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeBAHATTİN IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması ÜyeÖMER OKAN ÇAĞLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 16.08.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244214BIST