***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.12.2023 09:04
***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., BEGYO.E işlem koduyla 08/12/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,00 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223833
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0576
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9769
En Düşük
28,8650
18:0531,2429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0222
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.890,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.890,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|ULKER
|83,95
|610.170.930
|% 0,00
|
|SEKFK
|16,26
|40.610.075
|% 0,00
|
|PKART
|40,16
|1.839.038
|% 0,00
|
|USAK
|12,08
|56.173.609
|% 0,00
|
|ULKER
|83,95
|610.170.930
|% 0,00
|
|SEKFK
|16,26
|40.610.075
|% 0,00
|
|PKART
|40,16
|1.839.038
|% 0,00
|
|USAK
|12,08
|56.173.609
|% 0,00
|
|VAKFN
|5,32
|81.933.839
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9716
|28,9756
|% 0,20
|
|Euro
|31,2328
|31,2429
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3324
|36,5146
|% 0,10
|
|Frank
|32,9386
|33,1370
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6942
|7,7328
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|915,96
|918,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,29
|983,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,65
|75,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,72
|2.030,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında