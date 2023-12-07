***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BEGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBATI EGE GMYO, 08/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 815.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBATI EGE GMYO XUTUM 08/12/2023BATI EGE GMYO XTUMY 08/12/2023BATI EGE GMYO XYLDZ 08/12/2023BATI EGE GMYO XHARZ 08/12/2023BATI EGE GMYO XUMAL 08/12/2023BATI EGE GMYO XGMYO 08/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223401BIST