***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
07.12.2023 10:53
***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BATI EGE GMYO, 08/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 815.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BATI EGE GMYO XUTUM 08/12/2023
BATI EGE GMYO XTUMY 08/12/2023
BATI EGE GMYO XYLDZ 08/12/2023
BATI EGE GMYO XHARZ 08/12/2023
BATI EGE GMYO XUMAL 08/12/2023
BATI EGE GMYO XGMYO 08/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223401
BIST