***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BEGYO]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi06/12/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)290.000.000Baz Fiyat (TL)İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih08/12/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi30/11-01/12/2023AçıklamalarBatı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 815.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 08/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,0 TL/pay baz fiyat, "BEGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223124BIST