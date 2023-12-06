***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
06.12.2023 18:10
***BEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/12/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
290.000.000
Baz Fiyat (TL)
3
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/12/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
30/11-01/12/2023
Açıklamalar
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 815.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 08/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,0 TL/pay baz fiyat, "BEGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223124
BIST
'
18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0104
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.886,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.886,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9172
|28,9261
|% 0,15
|
|Euro
|31,2031
|31,2249
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3405
|36,5227
|% 0,22
|
|Frank
|32,9806
|33,1792
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|895,86
|898,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,39
|959,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,65
|74,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,49
|2.025,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT