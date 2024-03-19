***BEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2024 13:03
***BEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260153
BIST
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13:558.888
En Düşük
|Değişim
|: 1,95%
|| 170,30
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5532,3446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0643
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5535,1198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0629
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:552.239,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.239,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:55
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|10.653.905
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.233.689
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.478.865
|% 9,99
|
|BEGYO
|5,85
|224.270.770
|% -9,86
|
|KERVN
|2,16
|9.163.116
|% -9,24
|
|PEKGY
|21,74
|367.493.288
|% -8,96
|
|BJKAS
|67,05
|238.596.205
|% -8,40
|
|ARTMS
|54,45
|1.196.959.064
|% -7,79
|
|THYAO
|277,00
|6.417.140.110
|% 3,17
|
|TUPRS
|169,80
|2.408.861.804
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,18
|2.274.018.688
|% 5,17
|
|EREGL
|44,34
|1.967.040.352
|% 0,59
|
|MOGAN
|19,89
|1.830.619.548
|% -2,69
|
|ZOREN
|5,30
|1.254.151.209
|% 1,34
|
|ISCTR
|10,73
|1.622.071.163
|% 3,87
|
|YKBNK
|23,18
|2.274.018.688
|% 5,17
|
|EKGYO
|10,71
|971.699.973
|% 1,61
|
|MOGAN
|19,89
|1.830.619.548
|% -2,69
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3405
|32,3446
|% 0,20
|
|Euro
|35,1082
|35,1198
|% -0,18
|
|Sterlin
|42,0892
|42,3002
|% -0,30
|
|Frank
|37,3200
|37,5071
|% -0,11
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|902,09
|903,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,84
|1.002,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,64
|86,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,86
|2.154,18
|% 0,66
|