***BEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 11:12
***BEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261385
BIST
'
11:449.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 54,48
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4432,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0423
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4434,7199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1561
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:442.232,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,96
|Açılış
|: 2.231,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:41
|MEKAG
|66,55
|89.378.142
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|32.961.418
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.715.874
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.393.962
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|98.105.948
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|106.302.482
|% -9,99
|
|CUSAN
|24,50
|36.915.785
|% -6,77
|
|MAKIM
|55,00
|27.197.600
|% -5,98
|
|BEGYO
|4,50
|106.350.603
|% -5,26
|
|FONET
|21,80
|130.204.313
|% -5,13
|
|ALVES
|69,00
|1.568.034.722
|% 4,47
|
|KCAER
|50,65
|989.469.086
|% 1,30
|
|MOGAN
|20,94
|860.706.942
|% -0,66
|
|JANTS
|340,00
|818.623.766
|% 9,94
|
|PGSUS
|818,50
|736.114.604
|% 1,30
|
|MOGAN
|20,94
|860.706.942
|% -0,66
|
|ALVES
|69,00
|1.568.034.722
|% 4,47
|
|BEGYO
|4,50
|106.350.603
|% -5,26
|
|ODAS
|9,05
|206.945.220
|% 0,00
|
|KCAER
|50,65
|989.469.086
|% 1,30
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0565
|32,0740
|% 0,15
|
|Euro
|34,6889
|34,7108
|% -0,47
|
|Sterlin
|40,7790
|40,9834
|% -1,32
|
|Frank
|35,9512
|36,1314
|% -1,16
|
|Riyal
|8,6424
|8,6857
|% -0,73
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,49
|1.002,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,55
|85,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,90
|2.166,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:41
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