***BEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 12:56
***BEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261406
BIST
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14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4031,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0325
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2265
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.227,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -15,10
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MEKAG
|66,55
|103.208.962
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.149.330
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|229.441.241
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|BEGYO
|4,32
|287.561.855
|% -9,05
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,65
|21.357.871
|% -8,60
|
|THYAO
|291,00
|8.462.167.451
|% 1,93
|
|YKBNK
|26,50
|3.734.960.018
|% 2,00
|
|VESTL
|88,05
|3.551.756.869
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,18
|3.074.448.477
|% 0,27
|
|ALVES
|67,20
|2.307.944.620
|% 1,74
|
|ISCTR
|11,18
|3.074.448.477
|% 0,27
|
|YKBNK
|26,50
|3.734.960.018
|% 2,00
|
|ZOREN
|5,42
|553.107.758
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,38
|1.661.499.950
|% 1,42
|
|PETKM
|23,66
|1.746.820.859
|% 3,23
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9919
|31,9927
|% -0,10
|
|Euro
|34,6361
|34,6495
|% -0,65
|
|Sterlin
|40,8132
|41,0177
|% -1,24
|
|Frank
|36,0139
|36,1944
|% -0,99
|
|Riyal
|8,6469
|8,6902
|% -0,68
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|905,06
|906,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,68
|1.013,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,43
|2.165,73
|% 0,66
|