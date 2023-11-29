***BEGYO* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.11.2023 13:28
***BEGYO******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220860
BIST
'
16:348.043
En Düşük
|Değişim
|: -0,63%
|| -50,66
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3428,9106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0060
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3431,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0251
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:341.898,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.898,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|INGRM
|660,00
|117.413.156
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.058.701
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.354.320
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|94.843.703
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.380.811
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|275.298.368
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.545.387
|% -9,99
|
|THYAO
|257,00
|6.233.048.074
|% -1,53
|
|SASA
|49,86
|3.085.446.646
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,30
|3.069.151.293
|% 0,19
|
|EREGL
|41,56
|2.874.562.463
|% 1,22
|
|AKBNK
|33,92
|2.478.834.041
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,47
|1.058.036.190
|% -0,40
|
|YKBNK
|19,39
|2.328.084.504
|% 0,88
|
|ZOREN
|5,23
|573.558.909
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,10
|2.124.747.250
|% -0,27
|
|AKBNK
|33,92
|2.478.834.041
|% 0,36
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9059
|28,9104
|% 0,02
|
|Euro
|31,7443
|31,7587
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,6052
|36,7887
|% 0,06
|
|Frank
|32,8663
|33,0643
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6886
|7,7271
|% 0,08
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|928,72
|931,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,89
|1.030,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,47
|82,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,93
|2.039,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47XU100
Endeks 8, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 171.00 milyon TL de
-
16:47INDES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 629 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde -76.80 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 956 adet işlem
-
16:44FLAP
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 902, 259 adet işlem
-
16:43IHLAS
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 451, 688 adet işlem