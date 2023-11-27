***BEGYO* *TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
27.11.2023 18:00
***BEGYO******TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220279
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0264
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.870,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,66
|Açılış
|: 1.870,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BINHO
|221,20
|57.425.953
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|224.351.653
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.668.952
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.366.135
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|797.300.795
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.507.667
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|100.990.462
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|6.466.805
|% -9,99
|
|MARKA
|27,46
|4.703.401
|% -9,97
|
|ORMA
|184,00
|11.141.445
|% -9,80
|
|THYAO
|260,00
|10.101.523.292
|% 0,10
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|AKBNK
|34,22
|4.512.525.127
|% 7,41
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|TUPRS
|155,90
|3.851.471.244
|% 3,59
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|EKGYO
|7,57
|1.369.739.569
|% 3,42
|
|IHLAS
|1,29
|193.352.939
|% 0,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8912
|28,9183
|% 0,21
|
|Euro
|31,6217
|31,6291
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3804
|36,5628
|% 0,26
|
|Frank
|32,6889
|32,8859
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6854
|7,7240
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|923,15
|924,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,75
|1.066,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,46
|2.013,74
|% 0,66
|