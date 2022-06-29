***BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









12.000,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLPERİ KOYUNCU 960,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN YAMAN 12.360,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAYATİ GÖKCEOĞLU 800,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH COŞKUN 1.760,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MERVE ÖZDEMİR 1.600,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELAMET UÇAR 1.240,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E SOLMAZ ŞAHİN 680,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAŞAR DAYE 18.760,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E YILMAZ TAŞCI 640,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM BATUR 4.160,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040014BIST