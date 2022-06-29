***BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.06.2022 16:24
12.000,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLPERİ KOYUNCU 960,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN YAMAN 12.360,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAYATİ GÖKCEOĞLU 800,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH COŞKUN 1.760,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MERVE ÖZDEMİR 1.600,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELAMET UÇAR 1.240,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E SOLMAZ ŞAHİN 680,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAŞAR DAYE 18.760,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E YILMAZ TAŞCI 640,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM BATUR 4.160,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040014
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,5764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1058
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1191
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3302
17:59970,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,11
|Açılış
|: 970,00
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5748
|16,5764
|% -0,63
|
|Euro
|17,2802
|17,4341
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,1227
|20,2236
|% -0,69
|
|Frank
|17,3615
|17,4660
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4216
|4,4437
|% -0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,89
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.499
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.181
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem