***BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BERASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA EKEROĞLU 2.469,890BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E CEYDA ÇELİK AKSOY 8.280,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURSUN AKMEŞE 4.160,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E FARUK BEKTAŞ 3.280,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E FARUK YALÇIN 3.200,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERİDUN GÖÇERİ 12.000,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLPERİ KOYUNCU 960,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN YAMAN 12.360,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAYATİ GÖKCEOĞLU 800,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH COŞKUN 1.760,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MERVE ÖZDEMİR 1.600,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELAMET UÇAR 1.240,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E SOLMAZ ŞAHİN 680,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAŞAR DAYE 18.760,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E YILMAZ TAŞCI 640,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM BATUR 4.160,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040014BIST