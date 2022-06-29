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***BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

29.06.2022 16:24
***BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu


***BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BERA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA EKEROĞLU 2.469,890
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E CEYDA ÇELİK AKSOY 8.280,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURSUN AKMEŞE 4.160,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E FARUK BEKTAŞ 3.280,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E FARUK YALÇIN 3.200,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERİDUN GÖÇERİ 12.000,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLPERİ KOYUNCU 960,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN YAMAN 12.360,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAYATİ GÖKCEOĞLU 800,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH COŞKUN 1.760,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MERVE ÖZDEMİR 1.600,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELAMET UÇAR 1.240,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E SOLMAZ ŞAHİN 680,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAŞAR DAYE 18.760,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E YILMAZ TAŞCI 640,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM BATUR 4.160,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040014


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