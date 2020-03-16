***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2020 18:09
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı toplantısında Holding Yönetim Kurulumuz bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komitenin değerlendirmeleri sonucunda Şirketimizin 6102 sayılı T.T.K.'nın 399. Maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan "Türkiye Muhasebe Standartları" ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Holdingin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemindeki Konsolide Finansal Tabloları, Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 'Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, Seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Holdingin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829494
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1013
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|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4317
En Düşük
6,2780
18:057,1811
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1481
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1835
En Düşük
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18:05312,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,30
|Açılış
|: 312,69
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8380
|7,8773
|% 1,16
|
|Frank
|6,7591
|6,7998
|% 2,01
|
|Riyal
|1,7067
|1,7153
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|-21,39
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,04
|13,08
|-1,67
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|-0,31
|
|B. Petrol
|30,13
|30,13
|-3,72
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