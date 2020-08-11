***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.08.2020 16:15
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020 18:09:47
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.07.2020
Tescil Tarihi
04.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.08.2020-10135
Açıklamalar
Şirketimizin 6102 sayılı T.T.K.'nun 399. Maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan "Türkiye Muhasebe Standartları" ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Holdingin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemindeki Konsolide Finansal Tabloları, Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 'Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin
29.07.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup.
Tescil işlemi 11.08.2020 Tarih ve 10135 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868058
BIST
16:241.106
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.107
En Düşük
1.082
16:247,2420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0957
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:248,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0938
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:24454,43
En Yüksek
|Değişim
|: -5,02%
|| -24,02
|Açılış
|: 454,43
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.272.781
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.770.262
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.062.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.154.214
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,16
|46.934.893
|% -9,37
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.620.689.074
|% 7,48
|
|ASELS
|18,36
|1.567.798.144
|% 1,83
|
|SISE
|6,37
|1.390.059.821
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,02
|1.285.521.702
|% 2,02
|
|GARAN
|6,92
|1.132.314.366
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,02
|1.285.521.702
|% 2,02
|
|SISE
|6,37
|1.390.059.821
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,13
|401.283.597
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,97
|899.183.978
|% 4,41
|
|GARAN
|6,92
|1.132.314.366
|% 5,33
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2390
|7,2420
|% -1,30
|
|Euro
|8,5126
|8,5219
|% -1,09
|
|Sterlin
|9,4690
|9,5164
|% -0,99
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9268
|1,9365
|% -1,23
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-85,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-22,30
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.085
|-178,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|-180,65
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|-87,38
|
|Çeyrek
|732
|749
|-43,69
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-2,26
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,53
|
|B. Petrol
|45,51
|45,51
|0,52
|
Seans Raporu
16:24
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