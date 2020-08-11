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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.08.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020 18:09:47
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.07.2020
Tescil Tarihi
04.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.08.2020-10135
Açıklamalar

     Şirketimizin 6102 sayılı T.T.K.'nun 399. Maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan  "Türkiye Muhasebe Standartları" ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan diğer ilgili mevzuat hükümlerine  göre Holdingin 01.01.2020 – 31.12.2020  hesap dönemindeki Konsolide Finansal  Tabloları,  Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 'Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin
29.07.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup.
Tescil işlemi 11.08.2020 Tarih ve 10135 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868058


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Yarım 1.460 1.499 -87,38  
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