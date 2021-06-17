***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.06.2021 16:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
17.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 8. maddesine istinaden 2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere
Yönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942850
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
18:058,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1042
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7276
En Düşük
8,6029
18:0510,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0627
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4221
En Düşük
10,2877
18:05495,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -6,17
|Açılış
|: 495,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7151
|8,7200
|% 1,21
|
|Euro
|10,3944
|10,4046
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,1048
|12,1655
|% 0,77
|
|Frank
|9,4666
|9,5237
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3165
|2,3281
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-39,41
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,21
|
|B. Petrol
|73,18
|73,18
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem