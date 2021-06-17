***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.06.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar17.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 8. maddesine istinaden 2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzereYönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942850BIST