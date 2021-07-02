***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2021 14:11
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.06.2021
Tescil Tarihi
02.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
17.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 8. maddesine istinaden 2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere
Yönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945691
BIST
14:351.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
14:358,6982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
14:3510,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0187
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
14:35499,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,50
|Açılış
|: 499,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler14:34
|EUKYO
|6,60
|4.874.904
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.158.647
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.623.840
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.361.451
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.363.068
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|52.322.502
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.056.396
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,79
|930.960.387
|% 0,29
|
|KCHOL
|19,30
|544.573.045
|% 4,16
|
|ARCLK
|31,78
|534.714.997
|% 6,50
|
|KOZAL
|114,70
|351.214.946
|% -3,21
|
|PGSUS
|78,45
|267.707.117
|% 3,16
|
|EKGYO
|1,88
|150.465.448
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|78.556.166
|% 6,36
|
|THYAO
|13,79
|930.960.387
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,17
|125.590.215
|% -0,91
|
|KARSN
|3,72
|128.980.433
|% 1,64
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6951
|8,6969
|% 0,54
|
|Euro
|10,2821
|10,2892
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9294
|11,9892
|% 0,52
|
|Frank
|9,3664
|9,4229
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% 0,59
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|9,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|24,24
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|11,73
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,09
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|