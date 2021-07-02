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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.07.2021 14:11



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.06.2021
Tescil Tarihi
02.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

17.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 8. maddesine istinaden 2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer  faaliyetleri yürütmek üzere 
 
Yönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945691


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Yarım 1.588 1.630 11,73  
Çeyrek 797 815 5,86  
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