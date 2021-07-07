***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.06.2021Tescil Tarihi02.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su02.07.2021-10362AçıklamalarŞirketimizin 6102 sayılı T.T.K.'nun 399. Maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan "Türkiye Muhasebe Standartları" ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Holdingin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemindeki Konsolide Finansal Tabloları, Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 'Eren Bağımsız Denetim A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin17.06.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup.Tescil işlemi 02.07.2021 Tarih ve 10362 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947393BIST