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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.07.2021 09:57



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.06.2021
Tescil Tarihi
02.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.07.2021-10362
Açıklamalar

         Şirketimizin 6102 sayılı T.T.K.'nun 399. Maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan  "Türkiye Muhasebe Standartları" ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan diğer ilgili mevzuat hükümlerine  göre Holdingin 01.01.2021 – 31.12.2021  hesap dönemindeki Konsolide Finansal  Tabloları,  Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 'Eren Bağımsız Denetim A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin
  
17.06.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup.
  
Tescil işlemi 02.07.2021 Tarih ve 10362 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947393


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Yarım 1.604 1.646 -3,42  
Çeyrek 804 823 -1,71  
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