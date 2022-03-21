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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.03.2022 14:16
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2022 tarihli toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
Seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Holdingin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011712


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Altın Gr. 920 920 5,67  
Cumhuriyet 6.094 6.186 36,00  
Tam 6.067 6.219 38,28  
Yarım 2.933 3.008 18,52  
Çeyrek 1.471 1.504 9,26  
Gümüş.Ons 24,99 25,04 0,05  
Gümüş Gr. 11,95 11,97 0,09  
B. Petrol 112 112 4,24  
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