***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21 Mart 2022 tarihli toplantısında6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,Seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Holdingin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011712BIST