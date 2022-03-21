***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 14:16
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2022 tarihli toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
Seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Holdingin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011712
BIST
14:052.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
14:0514,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0379
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:0516,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:05917,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,19
|Açılış
|: 917,12
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:02
|PENTA
|419,20
|35.385.496
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.856.031
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.297.675
|% 9,96
|
|SONME
|34,50
|6.231.311
|% 9,94
|
|KAPLM
|68,05
|8.971.854
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|119.973.738
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,20
|1.534.165
|% -5,04
|
|SILVR
|7,19
|14.785.750
|% -5,02
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|THYAO
|27,92
|1.288.599.365
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,95
|1.214.670.806
|% 1,36
|
|EREGL
|36,34
|1.053.633.250
|% 0,50
|
|GARAN
|11,83
|960.773.463
|% 0,00
|
|SISE
|13,96
|891.371.816
|% 2,20
|
|EKGYO
|2,30
|297.482.706
|% 2,68
|
|YKBNK
|3,97
|488.598.290
|% 1,53
|
|KRDMD
|14,95
|1.214.670.806
|% 1,36
|
|GARAN
|11,83
|960.773.463
|% 0,00
|
|PETKM
|8,80
|709.848.757
|% 1,62
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8177
|14,8297
|% 0,27
|
|Euro
|16,3502
|16,3629
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,4183
|19,5157
|% -0,07
|
|Frank
|15,8700
|15,9656
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9389
|3,9587
|% 0,21
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|3,95
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|38,28
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|18,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|9,26
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,24
|